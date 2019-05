Ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής και νυν τηλεπαρουσιαστής, όταν πήρε το λόγο μετά το flash interview, όπου ο Κλοπ ανέφερε: «Οι παίκτες μου είναι γαμ%^#%$@ γίγαντες», ανέφερε:

«Μου ζήτησαν ν' απολογηθώ εγώ για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Κλοπ αλλά... δεν θα το κάνω! Είναι περασμένη η ώρα, οπότε πάμε Γιούργκεν»!

Loved Klopps interview and the perfect response from @GaryLineker #LIVBAR #UCL #LFC #YNWA pic.twitter.com/9liyb3wKT1

— Dad and Lad Pranks and Fails (@dadand_lad) May 7, 2019