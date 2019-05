Τα δάκρυα των Βαϊνάλντουμ, Μίλνερ, Φαμπίνιο και Χέντερσον (pic & vids)

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ πέρασε με αλλαγή, σκόραρε δυο φορές σε 122 δευτερόλεπτα και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξασφάλιση του «εισιτηρίου» για τον τελικό της Μαδρίτης.

Οι μαχητές, Μίλνερ και Χέντερσον, με το συναίσθημα για τον σύλλογο και το Άνφιλντ να τους κατακλύζει ξέσπασαν, με τον αρχηγό μάλιστα να κλαίει στην αγκαλιά του Κλοπ, ενώ και ο Φαμπίνιο αγκάλιασε τον Άλισον δακρυσμένος.

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες:

Jordan Henderson was reduced to tears at full-time.

Football, bloody hell! pic.twitter.com/RRJu43rnvY

— ESPN UK (@ESPNUK) May 7, 2019