Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα: Το γκολ του Οριγκί με μουσική από τον Τιτανικό (vid)

Όταν έχεις χαρά όπως η σημερινή μπορείς να φτιάξεις ωραία πράγματα. Οι φίλοι της Λίβερπουλ έχουν τεράστια χαρά, όχι απλά μεγάλη και μετά την επική πρόκριση της ομάδας του επί της Μπαρτσελόνα έφτιαξαν ένα βίντεο με το γκολ του Οριγκί που διαμόρφωσε το τελικό 4-0 και έχουν βάλει ως μουσική από την ταινία «Τιτανικός», θέλοντας έτσι να πικάρουν τους Ισπανούς για το σημερινό τους... ναυάγιο.

And here's the Origi goal with Titanic Music for Liverpool fans.... #LIVBAR #Origi #YNWA pic.twitter.com/PARqJHLMXN

— Tshepo Mathabathe (@Tshepoleaka10) May 7, 2019