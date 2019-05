Συγκεκριμένα ο Άντριου Ρόμπερτσον, ρωτήθηκε για τις αρκετές αψιμαχίες που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Σουάρες και απάντησε: «Ποιος πάει στον τελικό»;

Reporter: "Luis Suarez took you out..."

Andy Robertson: “Who’s going to the final?” #LIVBAR #LIVFCB #Liverpool pic.twitter.com/NlaRE13JCw

— Futbol News (@Tvvittergod1) May 7, 2019