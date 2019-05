Τέτοια ανατροπή οι Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ!

Σε ένα τρομερά κλειστό club βρίσκεται από σήμερα η Λίβερπουλ. Η αρμάδα του Κλοπ μετά την επική πρόκριση που πήρε σε βάρος της Μπαρτσελόνα έγινε η τρίτη ομάδα στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και μετέπειτα Champions League που ενώ έχασε με 3 γκολ διαφορά στο πρώτο ματς σε ημιτελικό, κατάφερε να βρεθεί στον τελικό/

Η πρώτη που το είχε κάνει ήταν ο Παναθηναϊκός που το 1971 ενώ είχε χάσει με 4-1 από τον Ερυθρό Αστέρα νίκησε με 3-0 στην Λεωφόρο και προκρίθηκε. Η δεύτερη ήταν η Μπαρτσελόνα που είχε χάσει με 3-0 από την Γκέτεμποργκ, νίκησε με το ίδιο σκορ στην Βαρκελώνη και πέρασε στα πέναλτι και σήμερα η Λίβερπουλ

@LFC are the 3rd team in European Cup/Champions League history to recover from 3 goals down after the 1st leg of a semi-final and reach the final

☑ 1970-71 Panathinaikos (v Red Star Belgrade)

☑ 1985-86 Barcelona (v Gothenburg)

☑ 2018-19 LIVERPOOL (v Barcelona) pic.twitter.com/fIHdaO3yua

