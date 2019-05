«Είπα στους παίκτες μου πριν το ματς πως είναι απίθανο να έρθει η ανατροπή. Η νίκη ήταν δύσκολη, αλλά νίκη με clean sheet; Δεν ξέρω πως το κάναμε.... Εχουμε δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Αυτά τα παιδιά έχουν τρομερή, τεράστια νοοτροπία. Είναι 22:10, τα παιδιά έχουν πάει για ύπνο. Οι παίκτες μου έχουν f****** mentality. Είναι αργά και τα παιδιά είναι στο κρεβάτι οπότε... Ρίξτε πρόστιμο για αυτή τη λέξη, ρίξτε μου. Δεν έχω καλύτερες λέξεις να χρησιμοποιήσω..» ήταν τα λόγια του τρελαμένου Κλοπ.

KLOPP IS A FUCKING G FOR THIS pic.twitter.com/ifMvg7xZYf

— DanHT (@DanOfficialHT) May 7, 2019