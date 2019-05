Πυροτεχνήματα και φασαρία έξω από το ξενοδοχείο της Μπαρτσελόνα στο Λίβερπουλ (vid)

Οι φίλοι των «κόκκινων» επιχείρησαν με πυροτεχνήματα να τρομάξουν τους παίκτες της Μπαρτσελόνα στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των Καταλανών ενόψει του αποψινού επαναληπτικού για τα ημιτελικά του Champions League.

Όσο κι αν μπορεί να τους παρενόχλησαν τον ύπνο, οι «μπλαουγκράνα» έχουν φέρει στις βαλίτσες τους κι ένα 3-0 από το πρώτο ματς...

Liverpool fans setting off fireworks outside the Barcelona team hotel last night (@madeinliverpool) pic.twitter.com/4FsdcvYR0B

— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) May 7, 2019