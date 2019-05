Κλοπ: «Η μπάλα είναι στρογγυλή, όλα μπορούν να συμβούν»! (vid)

Ο κόουτς των «κόκκινων», παραχώρησε συνέντευξη στο BT Sport και εννοείται πως δεν θα μπορούσε να πει ότι... όλα έχουν τελειώσει μετά το 3-0 των «μπλαουγκράνα» στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό.

Παρ' όλα αυτά, αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα, επανέφερε στη μνήμη του ένα ματς με τη Ντόρτμουντ για να δείξει ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική αδικία και είναι η φύση του αθλήματος να παρουσιάζει το πιο απροσδόκητο αποτέλεσμα και έδειξε πως περιμένει τη δύναμη του κόσμου στο «Άνφιλντ».

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι στη Γερμανία όταν ήμουν στη Ντόρτμουντ είχαμε σε ένα παιχνίδι 31 τελικές στο στόχο, ο αντίπαλος είχε μόλις τρεις και χάσαμε 3-0. Οπότε αυτό είναι το ποδόσφαιρο» είπε ερωτηθείς για την εμφάνιση της Λίβερπουλ στο «Καμπ Νόου», την κατοχή μπάλας, τις ευκαιρίες και ... το τελικό 3-0 εις βάρος των «κόκκινων».

«Θα ήμουν αφελής αν ζητούσα στήριξη από τον κόσμο γιατί ξέρω ότι θα την έχουμε και ότι οι οπαδοί μας θα είναι επί ποδός στο Άνφιλντ, όπως το ξέρει και η Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι. Έχουμε μια ευκαιρία ακόμα στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος για τον τίτλο και βρισκόμαστε στα ημιτελικά του Champions League, οπότε δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό. Παίζουμε με τη Μπαρτσελόνα που σίγουρα είναι η καλύτερη ομάδα που έχει μείνει στην διοργάνωση.

Δεν γίνεται να βγούμε μονάχα στην επίθεση και να πούμε βάζουμε εφτά παίκτες στην περιοχή και στέλνουμε εκεί τη μπάλα γιατί μέσα σε πέντε λεπτά θα μας έχουν σκοτώσει. Χρειαζόμαστε τρία γκολ σε 95 λεπτά και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί» σχολίασε για τους οπαδούς της ομάδας του που παράλληλα περιμένουν και την τελευταία αγωνιστική της Premier League, ενώ, σε ξεκάθαρη ερώτηση αν είναι πιθανό να γυρίσει η κατάσταση απέναντι στη Μπαρτσελόνα, απόψε το βράδυ, ο «Kloppo» είχε να πει:

«Όλα είναι πιθανά. Ποδόσφαιρο παίζουμε. Η μπάλα είναι στρογγυλή, παίρνει διάφορες κατευθύνσεις, στο γήπεδο υπάρχουν ικανότατοι ποδοσφαιριστές και πολλά έχουν συμβεί...».

"Football's crazy, can Liverpool come back? It's an obvious yes!"

Old friends are back, Liverpool are depleted, and a certain magical Messi is in town.

But anything is possible at Anfield. #NoFilterUCL takes you there. pic.twitter.com/190vcfv9KF

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019