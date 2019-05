Σουάρες: «Τώρα ζητάω συγγνώμη από τη Λίβερπουλ...» (vid)

Ο Ουρουγουανός νυν επιθετικός της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να παραστεί στον φετινό μεγάλο τελικό του Champions League στη Μαδρίτη, αφού, το 3-0 των «μπλαουγκράνα» από τον πρώτο ημιτελικό με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ δίνει σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της αποψινής αναμέτρησης στο «Άνφιλντ», ο Σουάρες ανέφερε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα με χειροκροτήσουν παρά θα αποδοκιμάσουν. Τώρα, αν θέλουν να αποδοκιμάσουν ορισμένοι εντάξει, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα είναι χαρούμενοι και ευγνώμονες.

Όταν έρχομαι στο γήπεδο και με περιμένουν ακόμα και οι άνθρωποι στην κουζίνα να μου δώσουν δώρα για τα παιδιά μου, τότε αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου που τρέφουν στη Λίβερπουλ. Εγώ σέβομαι απεριόριστα τους φίλους της Λίβερπουλ. Σκόραρα στο “Καμπ Νόου”, πανηγύρισα και τώρα ζητάω συγγνώμη. Αν σκοράρω τώρα δεν θα το πανηγυρίσω με τον ίδιο τρόπο».

Luis Suárez promises not to celebrate scoring against Liverpool at Anfield pic.twitter.com/rZHqhPSQRr

— Guardian sport (@guardian_sport) May 6, 2019