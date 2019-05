Οπως μετά από κάθε αγωνιστική, η UEFA θέτει προς ψηφοφορία το ερώτημα για τον κορυφαίο. Φρένκι Ντε Γιονγκ, Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, Λουίς Σουάρες και Λιονέλ Μέσι ήταν οι τέσσερις υποψηφιότητες που όρισε, αλλά δέχτηκε την “επίθεση” από το Twitter της Μπαρτσελόνα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου οι Μπλαουγκράνα αναρωτήθηκαν: «UEFA είστε σοβαροί;», θεωρώντας προφανώς ότι δεν υπάρχει δίλημμα για το ποιος ήταν ο MVP μετά τα τρελά που έκανε ξανά ο Μέσι.

Come on, @ChampionsLeague! Are you serious? https://t.co/ktwvslshHx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2019