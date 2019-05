Πληρώνουν... χρυσά τα εισιτήρια στο «Καμπ Νόου» και θέλουν κυάλια! (pics)

Όπως συνηθίζεται στα ματς των «μπλαουγκράνα», η κερκίδα που προορίζεται για τον κόσμο των φιλοξενούμενων προσφέρει μηδαμινή αίσθηση του γηπέδου.

Είναι στο πιο ψηλό σημείο του πάνω διαζώματος, με πλέξιγκλας μπροστά για αποφυγή ρίψης αντικειμένων και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην άνετη παρακολούθηση του ματς.

Και για όλο αυτό, τόσο οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα προημιτελικά, όσο και αυτοί της Λίβερπουλ στους «4» έπρεπε να καταβάλλουν ποσό μεγαλύτερο των 100 ευρώ!

Amazing place but joke of a spec Up the Reds anyway #LFC #YNWA pic.twitter.com/iGXiyfPYxZ

