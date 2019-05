Μέσι: 26 γκολ κόντρα στο Big-6 και... δεν έχει παίξει ποτέ στην Premier! (pics)

Ό,που βρει αγγλική ομάδα... δεν συγχωρεί ούτε το πιο μικρό λάθος.

Απέναντι σε εκπροσώπους από το Νησί, ο Λιονέλ Μέσι τιμωρεί... δίχως αύριο.

Το έκανε δυο φορές και στο πρώτο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του φετινού Champions League, κάνοντας τους «μπλαουγκράνα» οπαδούς να δουν τα πιο όμορφα όνειρα τη νύχτα και τους Άγγλους να βλέπουν εφιάλτες μετά το μαγικό φάουλ με το οποίο σκόραρε.

Έπειτα και από τα δύο νέα του «χτυπήματα» κόντρα σε ομάδα από το κορυφαίο πρωτάθλημα, ο Αργεντινός «μάγος» έχει φτάσει πλέον στα 26 γκολ απέναντι στο Big-6 της Premier League κι ας μην έχει παίξει ποτέ εκεί!

Λιγότερα γκολ από εκείνον σε ματς με τους ίδιους αντιπάλους και με κανονική θητεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο έχουν οι Χάρι Κέιν (22), Γουέιν Ρούνεϊ (20) και Ρόμπιν Φαν Πέρσι (18).

Στα ίδια γκολ με τον Μέσι απέναντι στο Big-6 είναι ο Εντέν Αζάρ, ο οποίος έχει βρεθεί στην Τσέλσι από το 2012, στα 31 έπειτα και από δυο εις βάρος της Άρσεναλ την περασμένη Κυριακή είναι ο Τζέιμι Βάρντι, ενώ, κορυφαίος όλων είναι ο Σέρχιο Αγουέρο, έχοντας μετρήσει 43 τέρματα όλα αυτά τα χρόνια που έχει γίνει ο top-scorer σε ολόκληρη την ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι.

Σε ό,τι αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που αγωνίστηκε για έξι διαδοχικές σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γνώρισε πολύ καλά την Premier League, είχε πετύχει μόλις 28 γκολ στα μεγάλα ματς των «κόκκινων διαβόλων»!

9 vs. Arsenal

6 vs. Man City

4 vs. Man Utd

3 vs. Chelsea

2 vs. Spurs

2 vs. Liverpool

It must be exhausting scoring so many goals against these English teams. pic.twitter.com/YIvP9uV2Df

— Squawka Football (@Squawka) May 1, 2019