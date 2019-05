Ενας δημοσιογράφος παρατήρησε πως «ο Μέσι ήταν λίγο πονηρός», όπως αναφέρει το άρθρο του «givemesport.com».

Τη στιγμή που οι παίκτες της Λίβερπουλ έκαναν παράπονα στο διαιτητή για το φάουλ που έκανε ο Φαμπίνιο, ο Μέσι μετακίνησε την μπάλα λίγο πιο κεντρικά και μπροστά, θέση πιο ευνοϊκή.

Μάλιστα, υποστηρίζεται πως αυτή η κίνηση του Αργεντινού βοήθησε σημαντικά για να επιτευχθεί αυτή η τρομερή γκολάρα!

This view of the Messi free kick pic.twitter.com/3iePqwqaNt

