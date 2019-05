Βενγκέρ: «Όταν η Μπαρτσελόνα υπέφερε, ο Βαλβέρδε έκανε την κίνηση... » (vid)

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός των «κανονιέρηδων», καταθέτοντας πλέον τις απόψεις του στο beIN SPORTS και σχολιάζοντας τον πρώτο ημιτελικό του «Καμπ Νόου», το βράδυ της Τετάρτης, είχε να τονίσει:

«Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η Μπαρτσελόνα υπέφερε μέχρι να γίνει το 2-0. Όταν υπέφερε, ο Βαλβέρδε έκανε την καλή αλλαγή, να βάλει τον Σεμέδο στο ματς και να γυρίσει τον Σέρχι Ρομπέρτο στο κέντρο. Τότε η ομάδα του απέκτησε ξανά σταθερότητα.

Μετά το 2-0, η εικόνα του ματς ήταν τέτοια που μπορούσε να φτάσει και στο 4-0. Ο Βαλβέρδε είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο κύριος Μέσι που φυσικά κάποια στιγμή είπε “αφήστε με να τελειώσω τη δουλειά”...».

"It was harsh for Liverpool tonight."

"Mr Messi came in and said: 'Let me finish the job now.'"

Arsene Wenger pays tribute to Barcelona's star man. #beINUCL #beINWenger #BARLIV pic.twitter.com/c2XsE192sy

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 1, 2019