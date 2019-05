Μέσι: Πιο γρήγορος απ' τον Κριστιάνο, πιο... τεχνίτης από ποτέ! (pics & vids)

Οι κάτοικοι του πλανήτη Γη, εν έτει 2019, μπορεί ν' αντιμετωπίζουν χίλια δυο προβλήματα, ωστόσο, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έχουν έναν τεράστιο λόγο να αισθάνονται ευλογημένοι.

Αυτός ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι.

Αυτό το παιδί που είναι Θεόσταλτο σε αυτό το άθλημα και σε αυτή την εποχή και κάνει ολόκληρο τον κόσμο να αισθάνεται πραγματικά τυχερός που ζει στην εποχή του και τον απολαμβάνει κάθε φορά στο γήπεδο.

Ο Αργεντινός «μάγος», αυτός ο άνθρωπος που έχει κάτι... διαολεμένο μέσα του, ξεγελάει τον χρόνο παρουσιάζοντας ολοένα και καλύτερο πρόσωπο. Δίχως να χάνει ούτε στο ελάχιστο κάτι από τα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν κορυφαίο, δίχως να έχει παρουσιαστεί ποτέ κουρασμένος, δίχως να τον έχουν βαρύνει οι απαιτήσεις, οι προσδοκίες, το βάρος του περιβραχιόνιου και πολύ περισσότερο, το βάρος της δικής του υπόσχεσης προς τον κόσμο των «μπλαουγκράνα».

Τότε που έλεγε ότι θα κάνει τα πάντα για να επαναφέρει τη Μπαρτσελόνα στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2015, όταν κατέκτησε τελευταία φορά το ευρωπαϊκό στον τελικό του Βερολίνου απέναντι στη Γιουβέντους.

Το βράδυ της Τετάρτης, Πρωτομαγιά του 2019, ο Μέσι πέτυχε το 600ο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, με τη... σχέση ζωής που έχει συνάψει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι της ύπαρξής του.

Σε γενικότερο πλαίσιο, προσθέτοντας και τα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έχει 812 παιχνίδια και 665 τέρματα, με 271 ασίστ προς τους συμπαίκτες του.

Το μαγικό φάουλ που εκτέλεσε περνώντας τη μπάλα έξω από το τείχος για να πάει στο σημείο εκείνο που ο Άλισον ήταν πραγματικά ανήμπορος να κάνει κάτι παραπάνω για ν' αποσοβήσει το γκολ, αφού... ήταν συστημένο μήνυμα προς τα δίχτυα της Λίβερπουλ.

Messi is honestly a god. He’s the best ever and the best there ever will be so if you say otherwise your wrong pic.twitter.com/YTGqrmBTdg

Leo Messi in the #UCL =

Ήταν το 112ο γκολ που πετυχαίνει στο Champions League και ο αριστοτεχνικός τρόπος με τον οποίο σκόραρε, αποτέλεσε το 8ο φετινό του από στημένη μπάλα. Ποτέ ξανά δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ από εκτελέσεις φάουλ, με την περσινή σεζόν αλλά και την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, να έχει σταματήσει στα 7.

Φέτος, έχει πλέον μετρήσει 48 γκολ σε 46 αναμετρήσεις, με 19 ασίστ και βάζοντας την υπογραφή του στο 600ο «τεμάχιο» της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο, έγινε και πιο γρήγορος από τον μεγάλο του «αντίζηλο», Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος νυν σούπερ σταρ της Γιουβέντους, χρειάστηκε 801 παιχνίδια για να σκοράρει 600 φορές με όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, με τον Μέσι να το καταφέρνει σε 683 αναμετρήσεις.

Do not stop watching these two. pic.twitter.com/4z2RXBLohl

Σε 14 αγωνιστικές περιόδους που έχει πλέον καταγράψει στη Μπαρτσελόνα και έχοντας βρει δίχτυα για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα του κλαμπ την Πρωτομαγιά του 2005, την ίδια ακριβώς ημέρα, εν έτει 2019, έγραψε ακόμα μια σελίδα στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις προσωπική ιστορία της καριέρας του.

Παράλληλα, έχει πλέον 350 γκολ σε παιχνίδια στο «Καμπ Νόου», σε 335 ματς μπροστά στο κοινό που τον λατρεύει σαν Θεό του και πλέον ακούγεται συνεχώς από τις εξέδρες το «Μέεεεσι, Μέεεεεσι», με την βαθιά υπόκλιση των οπαδών στον «Μεσσία» τους.

Όσο για τις αγγλικές ομάδες, αυτές... τραβούν τον δικό τους «Γολγοθά» κάθε φορά που έχουν τεθεί απέναντί του. Οι Άρσεναλ και Σίτι τον έχουν δει περισσότερες φορές να πανηγυρίζει έχοντας στείλει τη μπάλα στο βάθος της εστίας τους, με τη Λίβερπουλ να μπαίνει κι εκείνη πλέον στη λίστα με τις... καταστροφές που προκαλεί ο Αργεντινός όταν αποφασίζει να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του...

9 vs. Arsenal

6 vs. Man City

4 vs. Man Utd

3 vs. Chelsea

2 vs. Spurs

2 vs. Liverpool

It must be exhausting scoring so many goals against these English teams. pic.twitter.com/YIvP9uV2Df

— Squawka Football (@Squawka) May 1, 2019