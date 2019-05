Το φάουλ του Μέσι όπως το κατέγραψαν οι οπαδοί από διάφορα σημεία του «Καμπ Νόου» (vids)

Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» φώναξε δυνατά «ΠΑΡΩΝ» και κάνει πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει για το Champions League τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ, το βράδυ της Τετάρτης, πέτυχε δυο γκολ, το δεύτερο εκ των οποίων με μαγική εκτέλεση φάουλ και έστειλε τη Μπαρτσελόνα με το 1,5 πόδι στον τελικό του Wanda Metropolitano.

Τη στιγμή που έστησε τη μπάλα για να εκτελέσει από απόσταση, στο 82ο λεπτό, φάνηκε πως... όλοι ήξεραν. Όλοι ήταν έτοιμοι. Όλοι είχαν πάρει βαθιά ανάσα για να πανηγυρίσουν κραυγάζοντας. Και ευτυχώς για όλους, είχαν και τα κινητά ανά χείρας για να καταγράψουν από πολλές οπτικές γωνίες το μαγικό γκολ.

Δείτε τα βίντεο του κόσμου:

Messi’s free kick from the stands is incredible pic.twitter.com/zf2thBn3GB — True Soccer Life (@TrueSccrLife) May 1, 2019

Lionel Messi’s free kick from the stands. Simply incredible. pic.twitter.com/HtWvtzL8h3 — SQUAD XTRA (@squadxtra) May 1, 2019

Así lo he visto Te quiero Leo Messi pic.twitter.com/FXFdkex7X9 — Torf (@Torf76) May 1, 2019

Hace 14 años, tal día como hizo su primer gol como azulgrana. Esta noche firmó el 600...

pic.twitter.com/XyszYnXAdm — moillorens (@moillorens) May 1, 2019

Not a bad view for the Messi goal pic.twitter.com/k6YKPbH6d1 — Georgie Stuart (@GeorgieStuart23) May 1, 2019