Μέσι: Από την Καταλωνία μέχρι το Νεπάλ, το 600ό γκολ του τρέλανε όλον τον πλανήτη! (vids)

Η Μπαρτσελόνα ζήτησε από τους φα της ανά τον κόσμο να στείλουν ένα video με τους πανηγυρισμούς τους στο σούπερ γκολ του Μέσι, με το οποίο διαμορφώθηκε το 3-0.

Κι η αλήθεια είναι ότι οι διαχειριστές των social media της πήραν στα χέρια τους... διαμαντάκια.

Στο Λίβανο κάποιοι έβγαλαν τις μπλούζες τους.

Ενας άλλος έγραψε: «Ο Κλοπ δεν πίστευε μέχρι που πήγε στο ναό και είδε τον Θεό», απαντώντας στο Γερμανό για την ατάκα του πως «το Καμπ Νόου δεν είναι ο ναός του ποδοσφαίρου».

Δεν έλειψαν κι αυτά...

Ενας άλλος, τρελαμένος, ανέβασε το replay του γκολ γράφοντας «fucking GOAT».

Εδώ, τα παιδιά, το έγραφαν... live. Και... τρελάθηκε η κάμερα.

Ο άλλος πανηγύρισε από τα βουνά του Νεπάλ με μια φανέλα του Λιονέλ Μέσι!

Celebrate from Nepal - the land of mt. everest

Leo messi is in top of the world - mt.everest!!

Did You know?? pic.twitter.com/6eEOXD9WbZ

TikaramBashyal (@rtrb816) May 1, 2019