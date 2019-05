Μπαρτσελόνα - Λίβερπουλ 3-0: Ο Φαν Ντάικ ζητούσε βοήθεια στο μαρκάρισμα του Μέσι (vid)

Ο Ολλανδός αμυντικός, στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού της Λίβερπουλ με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, κατάφερε ν' αναγκάσει τον Αργεντινό να κάνει κίνηση προς τα έξω φεύγοντας αρκετά μέτρα μακριά από τα καρέ του Άλισον.

Κάπου εκεί, κατάλαβε ότι δεν τον ακολουθούσε κανείς και ζήτησε βοήθεια, αφού έπρεπε να κλείσουν περισσότεροι διάδρομοι και ο Μέσι έπρεπε να βλέπει περισσότερα σώματα γύρω του.

Ό,τι κι αν έκαναν οι «κόκκινοι», παρ' όλα αυτά, ο Μέσι σκόραρε δυο φορές στο δεύτερο ημίχρονο για το τελικό 3-0 και τα δικά του 600 γκολ με τους «μπλαουγκράνα».

Van Dijk calling for help hahaha he can’t handle Messi alone . pic.twitter.com/35x3eKvAsL

