Μπαρτσελόνα: Δεύτερη ομάδα που φτάνει τα 500 γκολ μετά τη Ρεάλ! (pic)

Ο Λουίς Σουάρες σκόραρε το πρώτο τέρμα της Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ και έτσι οι Καταλανοί έγιναν η δεύτερη ομάδα στην ιστορία του Champions League 500+ γκολ.

Η ομάδα που το είχε πετύχει πρώτη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετρά 551 γκολ.

Η ομάδα του Μέσι που πλέον έχει 502 γκολ θέλει να... ροκανίσει κι άλλο τη διαφορά στον δεύτερο ημιτελικό και στον τελικό (αν περάσει).

Η τρίτη ομάδα που βρίσκεται κοντά στο φράγμα των 500 γκολ είναι η Μπάγερν Μονάχου με 457.

@FCBarcelona are the second team in the @ChampionsLeague history to score 500+ goals in the competition, after Real Madrid (551). Milestone. pic.twitter.com/Br6zXF0j3C

— OptaJose (@OptaJose) 1 Μαΐου 2019