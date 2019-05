Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 της Λίβερπουλ με έναν εκπληκτικό Λιονέλ Μέσι.

Στο Camp Nou οι φίλαθλοι των Καταλανών δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, φτιάχνοντας και ένα φοβερό κορεό με το οποίο έδωσαν χρώμα σε όλη την Ευρώπη.

Έτσι έγινε ρεκόρ προσέλευσης για φέτος, αφού κόπηκαν 98.299 εισιτήρια για τον σπουδαίο ημιτελικό.

OFFICIAL: The attendance at Camp Nou tonight is 98,299.

An incredible showing. pic.twitter.com/bX3rrDuBUo

— Squawka News (@SquawkaNews) 1 Μαΐου 2019