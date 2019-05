Mέσι: Δεύτερος παίκτης που σκοράρει κόντρα σε 3 αγγλικές ομάδες! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει και φέτος στο Champions League o Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πλέον έχει σκοράρει από 2 τέρματα κόντρα σε Τότεναμ, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που βρίσκει δίχτυα κόντρα σε 3 αγγλικές ομάδες την ίδια σεζόν.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Τόμας Μίλερ τη σεζόν 2013-14 που σκόραρε κόντρα σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι.

3 - Lionel Messi is only the second player to score against three different English clubs in the same Champions League season (Spurs, Man Utd and Liverpool), after Thomas Muller in 2013-14 (Arsenal, Man City and Man Utd). Difference. #FCBLIV pic.twitter.com/CtjLs9VJyP

— OptaJoe (@OptaJoe) 1 Μαΐου 2019