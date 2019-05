Ρατσιστής οπαδός της Λίβερπουλ ρίχνει ανθρώπους σε σιντριβάνι της Βαρκελώνης (vids)

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έχουν κατακλύσει το κέντρο της Βαρκελώνης ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Κάποιοι από αυτούς μέσα στο μεθύσι τους προχώρησαν σε απαράδεκτες ρατσιστικές ενέργειες, όπως ένας μεσήλικας, ο οποίος βρήκε αστείο να σπρώχνει ανθρώπους μέσα στο σιντριβάνι. Αρχικά το έκανε ρίχνοντας έναν Ασιάτη τουρίστα.

Liverpool fans in Barcelona yesterday pushing locals into the water. If this was us it’d be all over the back pages. Media darlings FC.

Scumbag club from top to bottom. pic.twitter.com/DwSwTwIKMH

— Up the Chels’ (@UpTheChelsCFC) May 1, 2019