Άγιαξ: Μετά την Μπάγερν και τη Ρεάλ, μόνο αυτός! (pic)

Στη φάση των «16» διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-4.

Στους «8» νίκησε με 1-2 τη Γιουβέντους και τώρα επικράτησε και της Τότεναμ με 0-1.

Ετσι, μετά την Μπάγερν τη σεζόν 2012-2013 και τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2017-2018, ο Άξιαξ γίνεται η τρίτη ομάδα που νικάει σε νοκ άουτ ματς τρεις γύρους εκτός έδρας.

3 - @AFCAjax are the third team to win their round of 16, quarter-final and semi-final away game in a Champions League season, after FC Bayern in 2012-13 and Real Madrid in 2017-18. Historic. pic.twitter.com/gwmUgJIrex

— OptaJohan (@OptaJohan) April 30, 2019