Φαν Ντε Μπεκ: 3ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Άγιαξ σε ημιτελικό! (pic)

Mε το γκολ του Ντάνι Φαν Ντε Μπεκ, ο Άγιαξ έφυγε με το διπλο (0-1) από το Λονδίνο κόντρα στην Τότεναμ.

Με αυτό το τέρμα ο Ολλανδός έγινε ο 3ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Αίαντα στο Champions League σε ημιτελικό (σε ηλικία 22 ετών και 12 ημερών0.

Κορυφή για τον πρώην του Παναθηναϊκού, Νόρντιν Βόουτερ και 2η θέση για τον Μάριο Μέλχιοτ.

Donny van de Beek becomes the third youngest Ajax goalscorer in a #UCL semi-final...

Nordin Wooter (19 years, 237 days)

Mario Melchiot (20 years, 170 days)

Van de Beek (22 years, 12 days) pic.twitter.com/eVgIBB1O2J

