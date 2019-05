Συνέλαβαν 6 οπαδούς της Λίβερπουλ, επεισόδια στην πλατεία της Βαρκελώνης! (vid)

Δεν κάθονται ήσυχοι οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ στην Βαρκελώνη.

Περίπου 500 φίλοι των «Κόκκινων» έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην πρωτεύουσα της Καταλονίας και προκάλεσαν επεισόδια σύμφωνα με την «El Mundo Deportivo» γιατί κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα μπύρας. Δύο περαστικοί έφυγαν με κατάγματα, πέταξαν έναν τουρίστα στο συντριβάνι, ενώ έσπασαν τη μύτη σε έναν άλλο άνθρωπο.

Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις 6 οπαδών της Λίβερπουλ, ενώ στην Βαρκελώνη βρίσκονται περίπου 5.000 φίλοι της ομάδα του Κλοπ.

Μάλιστα όταν οι αστυνομικοί πήγαν να επιβάλλουν την τάξη τους πέταξαν κουτάκια μπύρας.

Disgusting behaviour from one Liverpool ‘fan’ in Barcelona who pushes a local into the fountain

Those filming and laughing are just as badpic.twitter.com/hTgxtJcw3H

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 30 Απριλίου 2019