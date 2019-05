Τότεναμ - Άγιαξ: Αρνητικό ρεκόρ με 1 σουτ εντός εστίας οι Άγγλοι! (pic)

Δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Άγιαξ η Τότεναμ.

Η ομάδα του Ποκετίνο τελείωσε το ματς με μόλις ένα σουτ εντός εστίας στις 12 τελικές που έκαναν.

Με αυτόν τον τρόπο έγραψε την χειρότερη επίδοση της ιστορίας της στο Champions League, με τους Ολλανδούς να φεύγουν με ένα πολύτιμο διπλό (0-1) από το Λονδίνο.

Spurs mustered just one shot on target versus Ajax, their joint-fewest total in a Champions League game. Blunt. #TOTAJA pic.twitter.com/327D86YiPC

— OptaJoe (@OptaJoe) 30 Απριλίου 2019