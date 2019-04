Τότεναμ - Άγιαξ: Έγραψε ιστορία ο Ντε Λιχτ, νεότερος αρχηγός σε ημιτελικό! (pic)

Ιστορία έγραψε ο Ματίας Ντε Λιχτ.

Ο κεντρικός αμυντικός των Ολλανδών έγινε ο νεότερος αρχηγός σε ημιτελικό Champions League, όντας βασικός για άλλη μια φορά στο ματς του Άιαντα με την Τότεναμ.

Ο στόπερ του Άγιαξ απόψε το βράδυ ήταν 19 ετών και 261 ημερών και έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο διπλό (0-1) της ομάδας του.

Σίγουρα ο πιο περιζήτητος αμυντικός στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.

Ajax defender Matthijs de Ligt = youngest player to captain a side in the #UCL semi-finals (19 years, 261 days). pic.twitter.com/H8L7loxqz0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 Απριλίου 2019