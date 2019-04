Μετά το «We Color Football» και το «We color LaLiga», έρχεται και το «Ready to Color Europe».

Στη Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον πρώτο ημιτελικό με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ το βράδυ της Τετάρτης και αποκάλυψαν το εντυπωσιακό και γεμάτο χρώμα κορεό που θα εμφανιστεί στις εξέδρες.

Ready to color Europe!

Camp Nou will look like this for #BarçaLFC

#WeColorFootball pic.twitter.com/pmbVF5YW7h

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2019