Λίβερπουλ vs Μπαρτσελόνα και ο «βράχος» των Reds κλήθηκε να σχολιάσει το πως θα σταματήσει τον Λιονέλ Μέσι! «Πως θα το κάνουμε; Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα είναι ένας μεγάλος αγώνας για όλους μας. Δεν είναι ποτέ one vs οne, δεν θα παίξω εγώ εναντίον του. Παίζουμε εμείς εναντίον της Μπαρτσελόνα και πιστεύω πως αυτός είναι και ο σωστός τρόπος να αμυνθούμε. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις τον Μέσι. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αλλά θα δούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά στον τελικό» τόνισε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.