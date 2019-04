Έφτασε να σκοράρει πιο συχνά και από τον Κριστιάνο στα νοκ-άουτ ο Μανέ (pic)

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της Λίβερπουλ σκόραρε στο εκτός έδρας 4-1 των «κόκκινων» απέναντι στην Πόρτο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να μετράει πλέον 10 τέρματα στα νοκ-άουτ, συνεχίζοντας το σερί του από την περσινή σεζόν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον δεν συνεχίζει μετά τον αποκλεισμό της Γιουβέντους από τον Άγιαξ κι ας βρήκε δίχτυα και στα δυο ματς απέναντι στον Αίαντα.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που φυσικά αναλογικά έχουν και περισσότερες συμμετοχές από τον Μανέ στα νοκ-άουτ του Champions League, ο Σαντιό Μανέ έχει καλύτερο minutes per goal ratio, με αυτούς που έχουν 10+ τέρματα.

Δείτε τον πίνακα:

95 - Of all players to have scored 10+ goals in @ChampionsLeague knockout stage matches, Sadio Mané currently has the best minutes per goal ratio in the history of the competition. Pivotal. pic.twitter.com/OuMTgyJVtZ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 18, 2019