Χέουνγκ – Μιν Σον: Υποτιμημένο... αστέρι για την Τότεναμ (vids)

Εκείνος το πήρε πάνω του στο πρώτο παιχνίδι με τη Σίτι όταν πλέον ο Χάρι Κέιν είχε αποχωρήσει με τραυματισμό. Μάζεψε τη μπάλα προτού περάσει την γραμμή και φύγει άουτ, έφερε στο αριστερό, σούταρε, σκόραρε.

Μικρό αβαντάζ πρόκρισης για την Τότεναμ. Στον τρελό επαναληπτικό του Etihad, ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός πετυχαίνει δυο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών, με το δεύτερο να είναι... αριστούργημα. Τα έφερε όλα τούμπα στον πανζουρλισμό που επικρατούσε στον αγωνιστικό χώρο με τα τέσσερα γκολ και το ισόπαλο 2-2 στα πρώτα 20 λεπτά!

Ο Σον είναι ήδη θρύλος για την Τότεναμ. Είναι το χαμογελαστό παιδί που εντός αγωνιστικού μετατρέπεται σε άνθρωπο που δεν θα αφήσει τίποτα ατιμώρητο. Και θα πάρει και την ομάδα στις πλάτες του όταν πρέπει κι όταν το θελήσει. Και θα καταλάβει πότε θα πρέπει να τραβήξει εκείνος το κουπί. Κι ας παίρνει ο Κέιν και ο Ντέλε Άλι όλη τη δόξη. Ο ένας ήταν απών και ο άλλος προερχόταν από τραυματισμό και δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Κι όμως δεν υπήρχε η παραμικρή ανησυχία, από τη στιγμή που στο γήπεδο ξεκίνησαν επίσης και οι Έρικσεν και Λούκας Μόουρα.

Ειδικά ο Βραζιλιάνος είχε και το χατ-τρικ κόντρα στην αδύναμη και υποβιβασμένη Χάντερσφιλντ και είχε την αυτοπεποίθηση να παίξει και να ξεκινήσει από εκείνον το δεύτερο γκολ.

Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που πλέον έχει αποκλειστεί μαζί με τη Γιουβέντους, αφού οι Ιταλοί έγιναν το νέο «θύμα» του τρομερού Άγιαξ, ο Σον έχει τα περισσότερα γκολ στα φετινά νοκ-άουτ του Champions League! Ο Πορτογάλος έχει 5 τέρματα και σταμάτησε την πορεία του στο τουρνουά, με τον άσο της Τότεναμ να έχει σκοράρει τέσσερις φορές (είχε πετύχει γκολ και με τη Ντόρτμουντ στο πρώτο παιχνίδι των «16» στο «Γουέμπλεϊ»). Βέβαια, στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στον Άγιαξ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αφού πήρε κίτρινη κάρτα και συμπλήρωσε το όριο. Μάλιστα, στη φάση από την οποία τιμωρήθηκε από τον Τσουνέιτ Τσακίρ, το σκληρό μαρκάρισμα στον Ντε Μπρόινε το έχει κάνει ο Ντάνι Ρόους κι όχι ο Νοτιοκορεάτης.

Ο Χέουνγκ – Μιν Σον, το περασμένο καλοκαίρι έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η φωτογραφία του με το κλάμα μετά την ήττα από το Μεξικό έγινε viral, αφού, δίχως εθνική επιτυχία στο ποδόσφαιρο θα έπρεπε να θητεύσει αναγκαστικά για δυο χρόνια στον στρατό. Κάπως έτσι θα μπορούσε να χάσει τα πάντα σε μια περίοδο που η καριέρα του είχε περισσότερη λάμψη από ποτέ. Από την Premier League και τον σημαντικότατο ρόλο στην Τότεναμ του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με διεκδίκηση του τίτλου το 2016, με εδραίωση στην πρώτη τετράδα, με συνεχείς προσπάθειες για υπερβάσεις και με το επίπεδο του κλαμπ να έχει φτάσει σε τρομερά υψηλό σημείο, ο Σον θα έπρεπε να... κουνήσει μαντήλι. Ενδεχομένως και να χαθεί από το προσκήνιο μια και καλή.

Πόσο εύκολο θα ήταν, άλλωστε, έπειτα από δυο χρόνια να επιστρέψει και πόσο θα του έπαιρνε να φτάσει ξανά εκεί που μπορούσε και που θα στόχευε;

Λίγο καιρό μετά το Μουντιάλ – όπου μάλιστα σκόραρε στην τρομερή νίκη επί των Γερμανών, οι οποίοι αποκλείστηκαν από... τους αποκλεισμένους Kορεάτες – ο Σον κατάφερε να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στο χρυσό μετάλλιο των Ασιατικών Αγώνων! Έτσι, γλίτωσε τη στράτευση και συνεχίζει κανονικότατα να προσφέρει στην Τότεναμ, έχοντας γίνει φέτος ένας μεγάλος σούπερ-σταρ για το σύνολο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Αυτό το σύνολο, που είχε ακριβότερο ποδοσφαιριστή στην αποστολή της ρεβάνς των προημιτελικών με τη Μάντσεστερ Σίτι τον Μούσα Σισοκό των 35 εκατ.ευρώ. Την ίδια στιγμή, στη 18άδα των «πολιτών», υπήρχαν 12 παίκτες των 30+ εκατομμυρίων!

Με 181 συμμετοχές με τη φανέλα της Τότεναμ, ο Σον έχει σκοράρει 67 φορές, έχει μοιράσει 33 ασίστ, έχει πετύχει μόλις μια φορά χατ-τρικ και έχει απολογισμό 110 νίκες, 33 ισοπαλίες και 39 ήττες. Η τελευταία, βέβαια, ήταν από τις πιο γλυκιές. Το 4-3 της Σίτι δεν ήταν αρκετό για ν' αντιστρέψει την κατάσταση, ο Πεπ αποκλείστηκε γι' ακόμα μια αγωνιστική περίοδο σε αγγλικό «εμφύλιο» στο Champions League και τα μαχητικά «σπιρούνια» βρίσκονται πλέον... δυο βήματα από τον τελικό.

Φέτος, ο Σον μετράει 20 γκολ, 12 στο πρωτάθλημα, 4 σε Κύπελλο και Λιγκ Καπ κι άλλα τόσα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Εκεί, δηλαδή, που όλα έμοιαζαν... τελειωμένα για την Τότεναμ τον Οκτώβρη έπειτα από τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων, η ομάδα του Ποτσετίνο πέρασε με ισοπαλία στο «Καμπ Νόου» περιμένοντας με αγωνία το αποτέλεσμα του αγώνα της Ίντερ με την Αϊντχόφεν και ξαφνικά βρίσκεται στα ημιτελικά!

Εννοείται πως μονάχα ο Κέιν είναι εκείνος που έχει σκοράρει περισσότερες φορές στην ομάδα του. Μετράει 24 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, με μια απουσία 1,5 μήνα λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε αντιμετωπίσει στις αρχές του 2019.

Ο Σον, έγινε ο πρώτος σκόρερ ever στο νέο γήπεδο του λονδρέζικου συλλόγου στη νίκη (2-0) επί της Κρίσταλ Πάλας, έγινε και ο πρώτος σκόρερ ever σε ευρωπαϊκό ματς στο «σπίτι» της Τότεναμ με το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι με τη Σίτι στους «8».

Πρόσφατα, πρόσφερε και 130.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων από την μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει υπάρξει ποτέ σε δάσος της Νοτίου Κορέας.

Ποδοσφαιρικός ήρωας για την πατρίδα του, Legend για την Τότεναμ κι ας μην είναι εμπορικός.

Μόνιμα χαμογελαστός. Αυτός είναι ο Χέουνγκ – Μιν Σον...

According to Son's interview with SK media after the match, #Sonny said "You know what? We're gonna win!"

Pure passion.

He does everything right

pic.twitter.com/lJEMTYMvnm

— Jamieeeee (@jmsy9390) April 10, 2019