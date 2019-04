Τέσσερις παίκτες της Τότεναμ αναδείχθηκαν στον Άγιαξ!

Το ένα ζευγάρι των ημιτελικών του Champions League είναι μεταξύ της Τότεναμ και του Άγιαξ μετά τις μεγάλες προκρίσεις επί των Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους αντίστοιχα.

Το εκπληκτικό στοιχείο στις δύο αναμετρήσεις των Σπερς με τον Αίαντα είναι το γεγονός ότι ο Άγιαξ θα βρει απέναντί του τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναδείχθηκαν από τον ολλανδικό σύλλογο!

Πρόκειται για τους Γιαν Βερτόνγκεν, Κρίστιαν Ερικσεν, Τόμπι Αλντερβάιρελντ και Ντάβινσον Σάντσες, οι οποίοι ανέδειξαν το ταλέντο τους στον Άγιαξ πριν κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Ακόμα μια απόδειξη της δουλειάς και της παραγωγής ταλέντων που γίνεται στον ολλανδικό σύλλογο...

Guess who's back

Tottenham quartet Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Toby Alderweireld and Davinson Sanchez have all played for semi-final opponents Ajax.

Reunion time. pic.twitter.com/ffrkTV0PnE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 17 Απριλίου 2019