Ο Κριστιάνο χάρισε απλόχερα στιγμή ευτυχίας σε ακόμα ένα παιδάκι (vid)

Ο CR7, πριν από την έναρξη της ρεβάνς των προημιτελικών με τον Άγιαξ στο Τορίνο, χαμογέλασε και ασχολήθηκε με τον μικρούλη που γύρισε να τον κοιτάξει στην παράταξη των ομάδων για την ανάκρουση του ύμνου της διοργάνωσης.

Φυσικά δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει σημασία στον πιτσιρικά, ενώ αυτή τη φορά συμμετείχε και ο Μπονούτσι που σε αντίστοιχο περιστατικό στο Άμστερνταμ... δεν «έσπασε» τη στιγμή συγκέντρωσής του.

Look at the reaction of the kid when Cristiano Ronaldo gives him a high five. This is absolutely great. pic.twitter.com/y610ZUzNSg

— Football HQ (@FootbaII_HQ) April 18, 2019