Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ 4-3: Το ριπλέι που δεν είδε ο Τσακίρ για το χέρι του Γιορέντε (vid)

Τα «σπιρούνια» μείωσαν χάρη στο καθοριστικό – όπως αποδείχθηκε – γκολ του Γιορέντε, με τη μπάλα να χτυπάει ξεκάθαρα στο χέρι του προτού βρει και στο πόδι για να καταλήξει στα δίχτυα του Έντερσον.

Ο Κρεγκ Μπέρνλι από το ESPN τσέκαρε τη φάση στον υπολογιστή και έγραψε πως ο ρέφερι του επαναληπτικού του Etihad δεν είδε το συγκεκριμένο ριπλέι που είναι από τα πιο διαφωτιστικά που θα μπορούσε να παρακολουθήσει ο Τσακίρ...

Ο Τούρκος διαιτητής, βέβαια, αποφάσισε βάσει του ότι δεν υπάρχει πρόθεση χρησιμοποίησης του χεριού από τον Ισπανό επιθετικό της Σίτι και ειδικά από τη στιγμή που το χέρι είναι πολύ κοντά στο σώμα με τη μπάλα να χτυπάει και αλλού, τότε αποφάσισε να το μετρήσει κανονικά.

The arm cannot have a material effect on a goal being scored. Intent or natural position do not factor in. The ref was not given this angle on his VAR check for some reason. He got the wrong angle. pic.twitter.com/dwfXy2Q4Zi

— Craig Burley (@CBurleyESPN) April 17, 2019