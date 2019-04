Ντε Λιχτ: «Είχα πει στον Ντε Γιόνγκ ότι θα βάλω το γκολ της νίκης» (vid)

Πόρτο - Λίβερπουλ με αξεπέραστο Live Στοίχημα και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο αρχηγός του Αίαντα με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 απέναντι στη «Γηραιά Κυρία», στο Τορίνο, το βράδυ της Τρίτης, στέλνοντας την ομάδα του στα ημιτελικά του Champions League για πρώτη φορά από το 1997.

Μιλώντας στις κάμερες λίγο μετά τη νίκη και την πρόκριση στους «4», ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την ατάκα του Ντε Γιόνγκ πριν το δεύτερο γκολ κι εκεί αποκάλυψε όσα είχαν ειπωθεί μεταξύ τους...

«Πριν από το ματς είχα πει στον Φρένκι ότι αισθανόμουν πως θα πετύχω εγώ το γκολ. Όταν ανέβαινα για το κόρνερ, μου είπε “είναι η στιγμή σου”... Και το πέτυχα» ανέφερε ο Ντε Λιχτ.

"This is your moment!". Matthijs de Ligt spricht darüber, was De Jong ihm auf dem Weg zum Siegtor gesagt hat. #JUVAJA pic.twitter.com/2JVSjEQYC4

— DAZN DE (@DAZN_DE) April 16, 2019