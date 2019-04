Γούρλωσε τα μάτια ο Πογκμπά βλέποντας το σόλο του Μέσι... (vid)

Ο Γάλλος Παγκόσμιος Πρωταθλητής λίγο έλειψε να σημειώσει ασίστ στα... 32'' του αγώνα του «Καμπ Νόου» όταν έστειλε τον Ράσφορντ στην περιοχή κι εκείνος πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι στο θετικότατο ξεκίνημα της Γιουνάιτεντ στη ρεβάνς των προημιτελικών.

Όμως, όταν στο 16' ο Μέσι τα έβαλε με Γιάνγκ, Φρεντ και Τζόουνς και έστειλε τη μπάλα εκεί που δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Ντε Χέα, ο Πογκμπά απλά... γούρλωσε τα μάτια και μάλλον αυτό το έκαναν πολλά εκατομμύρια φίλαθλοι μαζί του...

The look on Pogba's face after Messi's goal is priceless. He just witnessed greatness pic.twitter.com/pBbCy0TGA5

— World Cup (@FlFAWC2018) April 17, 2019