Ποτσετίνο: «Περνούσα καλά με τον Ροναλντίνιο, αλλά δεν... βγαίναμε μαζί» (vid)

Ο Αργεντινός κόουτς της Τότεναμ, κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του «Ρόνι» στα «σπιρούνια» για τη φετινή τους πορεία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση κι αφού πρώτα τόνισε αστειευόμενος πως «κάτι παραπάνω ξέρει για μπάλα», ο Ποτσετίνο δήλωσε:

«Ήταν τέλειος συμπαίκτης όταν παίζαμε μαζί στην Παρί. Περάσαμε υπέροχα μαζί, στο γήπεδο, στις προπονήσεις, όχι όμως έξω από το γήπεδο γιατί ξέρετε τι έκανε...».

"He knows a lot about football!"

Mauricio Pochettino reacts to Brazilian legend Ronaldinho's claims that Tottenham will win the Champions League this season!

