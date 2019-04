Μετά τη γκάφα, τρολάρισμα και με τα... πατατάκια στον Ντε Χέα (vid)

Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα από το δεξί σουτ του αρχηγού των «μπλαουγκράνα» στο 20ο λεπτό της άνετης επικράτησης (3-0) της ομάδας του Βαλβέρδε απέναντι σε αυτή του Σόλσκιερ, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League.

Λίγη ώρα αργότερα και μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους, έπαιξε στον τηλεοπτικό αέρα η διαφήμιση όπου ο Μέσι κλέβει τα πατατάκια από τον Ντε Χέα.

Σίγουρα δεν θα άρεσε και τόσο στους Άγγλους οπαδούς που παρακολουθούσαν από την τηλεόραση...

THE most fitting Champo League half-time ad of all-time. pic.twitter.com/ep9wS2gEPx

— Barny Read (@BarnabyRead) April 16, 2019