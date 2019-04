Ο Ματίας Ντε Λιχτ δηλώνει 19 ετών και 247 ημερών. Μόλις έχει ενηλικιωθεί κι έχει ακόμα πολλά να μάθει, να δει, να βιώσει, ν' αναζητήσει, να διαχειριστεί και να συνεχίσει να διαμορφώνει στοιχεία του χαρακτήρα του για τα επόμενα χρόνια.

Αυτός ο χαρακτήρας, είναι ήδη από τους πιο δυναμικούς που εντοπίζει κανείς, αρχικά στον Άγιαξ κι έπειτα σε ένα παιδί της ηλικίας του Ντε Λιχτ. Ειδικά με όσα έχει ήδη πετύχει στην καριέρα του, δίχως να λέει πολλά, δίχως να έχει παρουσιάσει την παραμικρή ένδειξη έπαρσης. Γνωρίζοντας στον απόλυτο βαθμό που ακριβώς σταματάει το γλέντι και το πάρτι για την επιτυχία και οφείλει να μιλήσει με σοβαρότητα ως πραγματικός ηγέτης.

Ο αρχηγός του Αίαντα, σκόραρε παίρνοντας... παραμάζωμα τους Ρουγκάνι και Σάντρο στην κεφαλιά που πήρε στο Allianz Stadium για να φύγει... σφαίρα για το κόρνερ και να πανηγυρίσει έξαλλα με τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας του που παραληρούσε. Σκορ 2-1 απέναντι στη Γιουβέντους, τρομερό ποδόσφαιρο, ψυχραιμία απ' όλη την ομάδα, στρωτή ανάπτυξη, καμία κατωτερότητα απέναντι στ' αστέρια της «Γηραιάς Κυρίας» και όλα αυτά, με μέσο όρο ηλικίας στα 24 έτη.

Σε ρόλο καθοδηγητή, αυτό το παιδί, το οποίο ο Ρίο Φέρντιναντ χαρακτήρισε «τον καλύτερο νεαρό αμυντικό στον πλανήτη αυτή τη στιγμή έπειτα απ' όσα έκανε με τη Γιουβέντους και έχει κάνει μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν». Ο Ντε Λιχτ, είναι γι' ακόμα ένα πρωινό έπειτα από μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Άγιαξ, ένα από τα πρόσωπα που παίρνουν όλη τη λάμψη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει ν' απορήσει κανείς με όσα κάνει, όσα μικρά έχει ήδη κάνει κι όσα μπορεί να σκεφτεί και να φανταστεί κανείς γι' αυτά που μπορεί να κάνει τα επόμενα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας.

Είναι 19 ετών. Είναι ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία που κατακτά το βραβείο Golden Boy, έχοντας μάλιστα στη συγκεκριμένη κατηγορία αντιπάλους όπως οι Πάτρικ Κουτρόνε, Τζάστιν Κλάιφερτ, Βινίσιους και Αλεξάντερ – Άρνολντ. Κυρίως ο φορ της Μίλαν και ο δεξιός φουλ – μπακ της Λίβερπουλ έχουν καταφέρει ο καθένας για τους λόγους του και τη συνεισφορά στην ομάδα τους να ξεχωρίσουν, όμως, κακά τα ψέματα, στο επίπεδο του Ντε Λιχτ δεν ήταν ποτέ.

Με το γκολ του απέναντι στους «μπιανκονέρι», έγινε ο νεότερος ever αρχηγός ομάδας στο Champions League που βρίσκει δίχτυα σε νοκ-άουτ φάσης της κορυφαίας διοργάνωσης. Και τι γκολ... Αποτροπής της παράτασης και εξασφάλισης της πρόκρισης για τον Άγιαξ. Μπροστά στην εστία που βλέπουν καλύτερα οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Για να το απολαύσουν ακόμα περισσότερο και να τρέξουν... λιγότερο ο σκόρερ και οι συμπαίκτες του ώστε να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τους. Αυτό τον κόσμο που έκανε πολλά χρόνια υπομονή και που συμβιβάστηκε με μια μέτρια αγωνιστική κατάσταση ενός κλαμπ που συνήθιζε ν' αποτελεί ευρωπαϊκό «θηρίο». Πλέον, όμως, βλέπει τα παιδιά του Τεν Χαγκ να σέβονται και να τιμούν με το παραπάνω τη φανέλα που φορούν.

Ο Ντε Λιχτ, είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Άγιαξ που φτάνει τις 100 συμμετοχές τόσο γρήγορα (μετράει 110 εμφανίσεις). Τριψήφιος αριθμός στα 19 του, παρουσία στα ημιτελικά του Champions League, συνδυάζοντας την πρώτη φορά από το 1997 που βρίσκεται στους «4» ο σύλλογος του Άμστερνταμ. Σημαντικότατο επίτευγμα. Και να σκεφτεί κανείς ότι την τελευταία φορά που ο Αίαντας είχε παραστεί στα ημιτελικά του κορυφαίου διασυλλογικού θεσμού, ο νυν αρχηγός της ομάδας... δεν είχε καν γεννηθεί!

Για την ακρίβεια, μαζί του, από αυτούς που ξεκίνησαν στο παιχνίδι του Τορίνο, δεν είχαν δει καν το πρώτο φως του ήλιου οι Μαζράουι, Φαν ντε Μπέεκ και φυσικά ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ που από το καλοκαίρι θα είναι ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα έχοντας αποφασίσει να κάνει το μεγάλο βήμα στα 21 του και να μετακομίσει στο «Καμπ Νόου». Ο Νταβίντ Νέρες είχε γεννηθεί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα!

Κάτι που εντυπωσίασε τον κόσμο – τουλάχιστον όσους δεν τον γνωρίζουν και προφανώς δεν ξέρουν τον χαρακτήρα του – είναι ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στις κάμερες λίγο μετά την πρόκριση εις βάρος της Γιουβέντους. Το γεγονός πως έδειχνε να έχει ήδη κατευνάσει τον ενθουσιασμό του γιατί οφείλει να μιλήσει σωστά, με σεβασμό προς κάθε αντίπαλο και με το μυαλό του στη συνέχιση της φετινής εκπληκτικής χρονιάς. Με την πειθαρχία του να οφθαλμοφανής. Με την ταπεινότητά του να ξεχωρίζει. «Είμαστε ακόμα όλοι μας σε πολύ νεαρή ηλικία ποδοσφαιρικά και φροντίζουμε σε κάθε ματς να ωριμάζουμε» λέει και σίγουρα αντιλαμβάνεται τη σημασία και το πολύ βαθύτερο και βαρύτερο νόημα της δήλωσής του.

"We are never satisfied."

"There's so much potential in this team, we are all still quite young and you see us grow every game."

Matthijs de Ligt

Cool, calm and collected after such a monumental for the club pic.twitter.com/841dbroMaQ

