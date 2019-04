Τρομερή η χαρά της μάνας του Λουκάκου που είδε τον Μέσι (vid)

Η μητέρα του Βέλγου επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτετν βρέθηκε στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Τετάρτης με τους Καταλανούς να έχουν πάρει τη νίκη (1-0) στον πρώτο προημιτελικό με τους «κόκκινους διαβόλους» για το φετινό Champions League.

Τον αγκάλιασε, πόζαρε μαζί του για να βγουν φωτογραφία και έδειξε τον ενθουσιασμό της προς τον Αργεντινό που τόσο πολύ ήθελε να γνωρίσει από κοντά και φυσικά φρόντισε ο «Ρομ» γι' αυτό.

| Lukaku's mother met Messi after the match against Manchester United and appreciated him.

pic.twitter.com/kWLvzU8fKv

— BarçaTimes Media (@BTVideoClips) April 12, 2019