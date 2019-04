Ο Μέσι έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Κριστιάνο να πάρει το Champions League (pic)

100% Επιστροφή* χρημάτων Λέστερ - Νιουκάστλ! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η Fivethirtyeight, εταιρία μελέτης στοιχείων και αριθμών που αφορούν την ικανότητα μιας ομάδας σε άμυνα και επίθεσης, παρουσίασε ποιες ομάδες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό για την κατάκτηση του φετινού Champions League.

Η ομάδα του Γίργκεν Κλοπ, μετά την περσινή αποτυχία στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (29%) για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της.

Η Μπαρτσελόνα του Λιονέλ Μέσι είναι στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με 27%.

Η Σίτι, που ηττήθηκε με 1-0 από την Τότεναμ στον πρώτο γύρο των «8» του θεσμού, έχει 21% πιθανότητες να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Η Γιουβέντους είναι 4η, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει 3 φορές λιγότερες πιθανότητες, σε σχέση με τον Μέσι, να προσθέσει στη συλλογή του το τρόπαιο για 6η φορά.

Ιδού η εν λόγω μελέτη:

With the first leg in the books, Liverpool has the highest chances of winning the title pic.twitter.com/hWPKRef2eA

— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2019