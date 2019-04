Η πρώτη εμφάνιση του οπαδού της Λίβερπουλ που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του σε επεισόδια (vid)

Έναν χρόνο μετά, ο φίλος των «κόκκινων» που δέχθηκε άγρια επίθεση από Ιταλούς έξω από το «Άνφιλντ» μετά τον πρώτο ημιτελικό του περσινού Champions League, μπορεί και μιλάει και στέλνει ευχαριστήριο μήνυμα στον κόσμο για τη συμπαράσταση.

Χρειάστηκε να μείνει αρκετό καιρό σε τεχνητό κώμα, όμως ξύπνησε και παρά το γεγονός πως οι τραυματισμοί στο κεφάλι και την πλάτη τον έχουν αφήσει σε αναπηρικό αμαξίδιο, παλεύει με θεραπείες ώστε να βελτιώσει την κατάστασή του.

Με την πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από έναν χρόνο, ο Σον Κοξ ευχαριστεί τον κόσμο και για την οικονομική του ενίσχυση πραγματοποιείται φιλικό παιχνίδι στο Δουβλίνο την προσεχή Παρασκευή ανάμεσα σε θρύλους της Λίβουλ και της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας.

"Thank you" | Sean Cox addresses public for the first time.

Seán will attend Friday's charity match, Liverpool Legends vs. Ireland Legends in the Aviva Stadium - tickets are still available & all proceeds will go towards Seán's recovery.

FULL STORY: https://t.co/kc73GkBg4o pic.twitter.com/rkNysUtVb7

