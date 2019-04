Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχουν ξεχάσει το πέρασμα του Πικέ από την ομάδα, τον οποίο χειροκρότησαν και στο τέλος του ματς, όταν κατευθυνόταν για τα αποδυτήρια. Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα ανταπέδωσε, ενώ χάρισε και τη φανέλα του σε έναν μικρό φίλο της Γιουνάιτεντ.

@3gerardpique

A return to Old Trafford

A win

Man of the match pic.twitter.com/FqOBJwaGC0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 Απριλίου 2019