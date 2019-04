Το πιο όμορφο βίντεο της βραδιάς με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο (vid)

Ο CR7 αντιλήφθηκε πως ο νεαρός δίπλα του γύρισε να τον κοιτάξει για να... καταλάβει πραγματικά τι ακριβώς ζούσε εκείνη τη στιγμή, με το μεγάλο αστέρι και σκόρερ της Γιουβέντους στην πρώτη αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, να του χαμογελάει και να του τσιμπάει το μάγουλο.

Το χαμόγελο του πιτσιρίκου, δεν χρειάζεται ούτε λέξη επεξήγησης...

This is the best video you will watch today. A moment this kid will remember for the rest of his life. The look on his face says it all. He can't believe he's standing next to Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/LtRc4Q1clt

