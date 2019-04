ΜακΤόμινεϊ: «Μη μας ξεγράφετε ποτέ, είμαστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο ΜακΤόμινεϊ ήταν θετικότατος στην ευκαιρία που πήρε από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και του έδειξε ξεκάθαρα πως μπορεί να τον υπολογίζει και να τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του από εδώ και στο εξής.

Μπορεί οι «κόκκινοι διάβολοι» να μην ανέβασαν ποτέ τα στάνταρ της απόδοσής τους, όμως, ο ΜακΤόμινεϊ ήταν από τους πιο ενεργητικούς και ορεξάτους στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Γιουνάιτεντ.

Στο post-game interview έδειξε ότι... δεν μασάει από δύσκολες καταστάσεις, όπως αυτή που έχει διαμορφωθεί πλέον στην κόντρα με τη Μπαρτσελόνα μετά το 1-0 των «μπλαουγκράνα» στο Μάντσεστερ, λέγοντας: «Είμαστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μη μας ξεγράφετε ποτέ. Έχουμε παίκτες τοπ επιπέδου, όπως φυσικά έχει και η Μπαρτσελόνα, αλλά θέλουμε να το δείξουμε στο δεύτερο παιχνίδι».

