Κριστιάνο Ρονάλντο – Μέσι: 16-0 τα γκολ τους στα 12 τελευταία προημιτελικά του Champions League!

Ο Ρονάλντο έδωσε το προβάδισμα στην Γιουβέντους στο ματς με τον Άγιαξ και έφτασε τα 16 στα 12 τελευταία παιχνίδια του για τα προημιτελικά του Champions League. Ο Μέσι την ίδια στιγμή έφυγε με νίκη με την Μπαρτσελόνα από το Μάντσεστερ, όμως δεν σκόραρε και έχει μείνει στα... 0 γκολ στα δικά του 12 τελευταία παιχνίδια για τα αστέρια!

Last CL quarter-final appearances:

goals – Cristiano Ronaldo

goals – Lionel Messi

Messi’s last CL quarter-final goal came against PSG in April 2013 pic.twitter.com/sZLRBpqmDA

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 10, 2019