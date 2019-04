Το βίντεο και το μήνυμα της Γιουνάιτεντ για... πίστη! (vid)

Με σκηνές από το πρόσφατο έπος στο Παρίσι με την μεγαλειώδη πρόκριση εις βάρος της Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται για το νέο τεράστιο εμπόδιο που προέκυψε στο δρόμο της για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Είναι μια βραδιά που θέλουμε να τη θυμόμαστε.

Μια βραδιά για να είμαστε ενωμένοι.

Μια βραδιά για να πιστέψουμε» αναφέρει το μήνυμα των «κόκκινων διαβόλων».

It's a night to savour.

It's a night to be United.

It's a night to BELIEVE.#MUFC #UCL pic.twitter.com/5Mszlxjaj6

— Manchester United (@ManUtd) April 10, 2019