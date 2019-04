Έξαλλος ο Φέρντιναντ με το VAR στο πέναλτι της Σίτι (vid)

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Γιουνάιτεντ, τόνισε στο στούντιο του BT Sport όπου σχολίασε την αναμέτρηση της Τότεναμ με τους «πολίτες» πως δεν γίνεται οι άνθρωποι που βρίσκονται στο... κέντρο ελέγχου του VAR και βλέπουν συνεχώς τα ριπλέι για να βοηθήσουν τους διαιτητές, να μην έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και να μην αντιλαμβάνονται τις φάσεις.

«Χρειάζεσαι ανθρώπους που να έχουν επαφή με το άθλημα και τις καταστάσεις. Αυτοί που κάνουν τη δουλειά του VAR δεν έχουν την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο» έλεγε ο Φέρντιναντ στην βραδινή εκπομπή...

"You need people in that box who have played the game!"

"These people do not understand football!" @rioferdy5 cannot comprehend how Danny Rose conceded a penalty... pic.twitter.com/aNuHSNQz21

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 9, 2019