Τζόρνταν Χέντερσον: Επιθετικές αρετές που... δεν κρύβονται (vids)

Παίζοντας πιο μπροστά από τον Φαμπίνιο που είχε το ρόλο του «κόφτη» και σταματούσε τις επιθέσεις της Πόρτο, έχοντας τον Κεϊτά αριστερά στη μεσαία γραμμή για να παίρνει μέτρα και να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ» εκείνο το πρόσωπο με το οποίο κέρδισε τη μεταγραφή του από τη Λειψία, ο captain της Λίβερπουλ βγήκε τρομερά κερδισμένος από την αναμέτρηση με τους «δράκους».

Μάλιστα, ο Kloppo αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί πλέον να τον... χαραμίζει και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στη Λίβερπουλ ενόψει των τελευταίων αγώνων της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και πιο πολύ στο κυνήγι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην τεράστια κόντρα που έχει προκληθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Λάθος μου, τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να τον τοποθετώ ως 6άρι στο γήπεδο εδώ και 1,5 χρόνο» απεφάνθη ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά το 2-0 επί της Πόρτο στην πρώτη αναμέτρηση με τους Πορτογάλους για τα προημιτελικά του Champions League, με τον «Χέντο» να έχει κάνει τρομερά πράγματα και να βγάζει διάθεση, ποιότητα, σωστή σκέψη και να παρασύρει θετικά τους γύρω του σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει η μεσαία γραμμή των «κόκκινων».

Στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Σαουθάμπτον, την περασμένη Παρασκευή, ο Τζόρνταν Χέντερσον σκόραρε για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβρη του 2017, τρέχοντας στην περιοχή για να πάρει την ασίστ του Ρομπέρτο Φιρμίνο. Κόντρα στους «άγιους», η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο ήταν καθοριστική από τη στιγμή που είναι εκείνος που βρήκε τον Σαλάχ για να κάνει εκείνος την κούρσα για το τρομερό δεύτερο γκολ των «κόκκινων» στο St. Mary's, ενώ, προωθήθηκε κι εκείνος για να σκοράρει έπειτα από 1,5 χρόνο και να κλείσει το σκορ στην πρόσφατη εξόρμηση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Πίσω στη σεζόν 2014-2015, ο Τζόρνταν Χέντερσον είχε κάνει τρομερά πράγματα στον αρκετά πιο επιθετικό ρόλο που είχε στο παιχνίδι της ομάδας του.

Τότε, που η κατάσταση του επέτρεπε να συμμετέχει στις επιθέσεις και να φτιάχνει πολύ γρήγορα τις επικίνδυνες καταστάσεις για την αντίπαλη εστία μοιράζοντας σωστά για τους επιθετικούς της Λίβερπουλ αλλά και τους πλάγιους που μπορούσαν να πάρουν τις κάθετες μπαλιές του – όπως συνέβη στο δεύτερο γκολ απέναντι στην Πόρτο με την πάσα προς τον Αλεξάντερ Άρνολντ πριν την ασίστ στον Φιρμίνο – ο διάδοχος του Στίβεν Τζέραρντ στην αρχηγία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ συμμετείχε σε 21 γκολ της ομάδας του!

Ο «Χέντο» κατακρίθηκε για τον τρόπο παιχνιδιού του σε αυτές τις τελευταίες σεζόν που ο Κλοπ τον τοποθετούσε πιο πίσω στο χώρο του κέντρου (εκεί δηλαδή που πλέον πρέπει και καλείται να κάνει τη δουλειά ο Φαμπίνιο) και το γεγονός πως οι εντολές που είχε από τον προπονητή του ήταν συγκεκριμένες και περιορίζονταν στο αμυντικό κομμάτι, τον έκαναν να... απουσιάζει από οτιδήποτε δημιουργικό για την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Έπαιζε τη μπάλα παράλληλα στο γήπεδο, δεν αναζητούσε χώρους για να στείλει παίκτες στην περιοχή του αντιπάλου, δεν άφηνε το μυαλό του να σκεφτεί το κάτι παραπάνω όπως το κάνει στα τελευταία παιχνίδια και ήξερε πως δεν ήταν η δική του δουλειά να ετοιμάσει προϋποθέσεις για γκολ ή να δοκιμάσει εκείνος να σκοράρει.

«Προφανώς και μου αρέσει να παίζω πιο επιθετικά, έπαιζα με αυτό τον τρόπο τα πρώτα χρόνια μου στη Λίβερπουλ, τα τελευταία δυο χρόνια είχα μείνει να παίζω λίγο πιο πίσω, πιο αμυντικά. Βέβαια απολαμβάνω το επιθετικό κομμάτι και έπαιζα πιο μπροστά ακόμα και όταν ξεκίνησα στην εθνική ομάδα ανδρών της Αγγλίας» είπε ο Χέντερσον στο post-match interview για την θετικότατη βραδιά του απέναντι στην Πόρτο.

Βγάζει διάθεση, βγάζει... ψυχή – μόνο τυχαία δεν ήταν η κραυγή του στο γκολ που πέτυχε με τη Σαουθάμπτον αλλά και γενικότερα η έντασή του στους πανηγυρισμούς κάθε φορά – φανερώνοντας έναν... άλλο εαυτό όταν μπορεί να εκφραστεί όπως έχει μάθει να το κάνει στο χορτάρι.

Βλέποντας, μάλιστα, το παρακάτω στιγμιότυπο με τη μπαλιά που του βγάζει ο Αλεξάντερ – Άρνολντ, τη θέση στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο έχοντας προωθηθεί δίχως ουσιαστικά να πλαισιώνεται από κάποιον συμπαίκτη, κατεβάζοντας αριστοτεχνικά τη μπάλα και στέλνοντάς τη αμέσως στον Φιρμίνο που τρέχει για να βρεθεί στην περιοχή των «δράκων», αποτυπώνεται η ικανότητά του να συνεισφέρει με έμπνευση και ακρίβεια στο επιθετικό κομμάτι.

Trent Alexander Arnold with a beautiful pass to Henderson pic.twitter.com/jo2ucwJorI

Στο πρώτο εξαιρετικό ημίχρονο της Λίβερπουλ απέναντι στους «δράκους» ο Άγγλος χαφ είχε 47/55 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, ενώ, έχει κάνει και την... ασίστ στο γκολ του Μανέ στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όμως το τέρμα δεν μέτρησε ποτέ για οφσάιντ που υποδείχθηκε στον Σενεγαλέζο (με το ριπλέι να μην είναι απόλυτα ξεκάθαρο για την ορθότητα της απόφασης). Στο δεύτερο 45λεπτο και με την ομάδα του Κονσεϊσάο να παρουσιάζεται πιο οργανωμένη στον αγωνιστικό χώρο και να μην επιτρέπει πολλές φάσεις στη Λίβερπουλ, η δημιουργία από πλευράς των παικτών του Κλοπ έπεσε αρκετά επίπεδα, όμως ο αρχηγός ήταν εκεί για να κρατήσει ισορροπίες και ν' αποτελέσει τη φωνή που έπρεπε ν' ακούσουν όλοι ώστε να διατηρηθεί η συνοχή ώστε να μη χαθεί το «μηδέν» στην άμυνα στις στιγμές που η Πόρτο δοκίμαζε να επιτεθεί.

Αμεσότητα, ταχύτητα ώστε να μην προλάβει ν' αντιδράσει η αντίπαλη άμυνα στις κινήσεις των «κόκκινων», η μπάλα σχεδόν πάντα μπροστά και σε καμία περίπτωση προς τα πίσω για να ανοίξουν οι χώροι της Πόρτο, ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι από τον Τζόρνταν Χέντερσον μετά από εκείνο στο «St. Mary's». Ο Κλοπ καλείται να μάθει καλά απ' όσα είδε το βράδυ της Τρίτης έχοντας παραδεχθεί τις λάθος σκέψεις που έκανε για τον «Χέντο» και την τοποθέτησή του σε πιο αμυντικό ρόλο στο πρόσφατο παρελθόν, αφού, είναι... αυτοκαταστροφικό να «θυσιάζεται» ένα γρανάζι που μπορεί να κάνει την κόκκινη μηχανή να περιστρέφεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

That pass from Henderson is surpep pic.twitter.com/nOWeYQabjo

— Tunzieman (@FilominaMatunz1) April 9, 2019