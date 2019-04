Τότεναμ-Σίτι: Τα βρήκαν μετά το ματς Ποκετίνο και Ντελφ (vid)

Λύθηκε η παρεξήγηση που πήγε να δημιουργηθεί ανάμεσα στον Μαουρίσιο Ποκετίνο και τον Φάμπιαν Ντελφ. Την στιγμή που ο μέσος της Σίτι χτύπησε άθελά του τον Χάρι Κέιν, ο τεχνικός της Τότεναμ του ζήτησε τον λόγο με τον ίδιο να δείχνει την δυσφορία του. Στο τέλος του ματς πάντως ο Ντελφ και ο Ποκετίνο τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να ζητάει συγγνώμη για τον τραυματισμό του Κέιν τονίζοντας πως δεν το ήθελε.

So any lip readers on here? Pochettino Vs Delph #TOTMCI #THFC #COYS pic.twitter.com/uh9nleeS0J

— Dan Raywood (@DanRaywood) April 9, 2019